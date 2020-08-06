استقالة الحكومة الموريتانية

نواكشوط/ الخليج 365
قدم رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا الخميس استقالته رفقة أعضاء حكومته إلى رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، وفق إعلام محلي.
ويتوقع أن تعلن الرئاسة الموريتانية خلال الساعات القادمة عن قبول أو رفض الاستقالة ومن ثم تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.
يتبع///
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