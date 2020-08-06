شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: الإطاحة بمواطن أشعل النيران بمركبة متوقفة أمام أحد المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مواطن ثلاثيني أضرم النيران بمركبة متوقفة أمام أحد المنازل.

من جانبه، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها، حيث تم تحديد هويته والقبض عليه.

وتابع ”النصار“: “اتضح أن الجاني مواطن بالعقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة”.