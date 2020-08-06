شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح إجراءات نقل لوحة من مركبة لأخرى لنفس المالك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للمرور شروط نقل لوحة من مركبة إلى أخرى لنفس المالك. وأكدت إدارة “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يلزم أن تكون السيارة لمالك واحد، وتسدد رسوم عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.

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