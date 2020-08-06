وفاة شخصين في حادث تحطم طائرة بمطار الجونة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي الطيّار أكرم الحصري، ومساعده محمد سعيد، مصرعهما في حادث سقوط طائرة ترفيهية بمطار الجونة، في محافظة البحر الأحمر، الخميس، وذلك بعد نقلهما إلى مستشفى الجونة حيث تبينت إصابتهما بعدة جروح ونزيف وكسور في الجمجمة.

وقال مصدر طبي لصحيفة «الأهرام» المصرية: إن المتوفيين وصلا مستشفى الجونة في حالة سيئة وبهما عدة إصابات بينها نزيف وكسور في الجمجمة، ولفظا أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى، من جانبه، صرح المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، باسم عبد الكريم، بأن طائرة تابعة لشركة (إير مان سكاي سبورتس) للرياضات الجوية، وهي من طراز (أبولو فوكس) وتحمل حروف تسجيل (SUBTO) ذات المقعدين، قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة حيث كانت تقوم برحله تجريبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الطيران المدني المصري، الطيار محمد منار، أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية للتحقيق في الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.

وكانت الطائرة الترفيهية، تقوم بجولة أعلى منتجع الجونة، وأثناء هبوطها في المطار تعرضت للسقوط والتحطم ما أدى إلى إصابة الشخصين اللذين كانا على متنها، وتم الدفع بـ4 سيارات إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى مستشفى الجونة قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة فيه.