شرطة أبوظبي تضبط 750 كلغ من «النسوار» في صهريج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تمكن قسم المرصاد بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء المحليين، من ضبط كمية من مواد التبغ الممنوعة «النسوار» وزنها 750 كيلوغراماً بحوزة سائق آسيوي، يقود مركبة مخصصة لنقل المحروقات (ديزل) ويستغلها لنقل مواد التبغ الممنوعه بقصد التجارة.

وكان الفريق تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري، وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة بمراقبة المركبة أثناء تحركها، وضبطت الممنوعات وقائد المركبة وأحالته لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأثنى العميد محمد الراشدي، مدير القطاع على كل الجهات الحكومية المشاركة في الضبطية، وهي: دائرتا بلدية مدينة أبوظبي، والتنمية الاقتصادية، ومركزا النقل المتكامل، وشرطة مصفح، وإدارة مسرح الجريمة. مؤكدا أن تعاون المجتمع يعزز مكافحة الجريمة بكل أشكالها.

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