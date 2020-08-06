طيران الإمارات تعيد تشغيل A380 إلى تورنتو 16 أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تعيد تشغيل طائرتها A380 لخدمة رحلاتها إلى تورنتو اعتباراً من 16 أغسطس الجاري. واستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل العملاقة إلى كل من القاهرة وأمستردام وباريس ولندن هيثرو، وسوف تشغلها إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس، ليصل عدد الوجهات التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى 6 مدن. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها. وسوف تواصل الناقلة تدريجياً توسيع استخدام هذه الطائرة بما يتماشى مع نمو الطلب والموافقات التشغيلية.

وسوف تتوفر أمام العملاء إمكانية السفر بطائرة الإمارات A380 على خط دبي- تورنتو خمس مرات في الأسبوع. ويمكن حجز الرحلات على emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، ليصل عدد المحطات التي تغطيها في أغسطس إلى 70 مدينة، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد المحطات العالمية التي كانت تخدمها قبل اندلاع الجائحة. وتوفر الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف المحطات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.