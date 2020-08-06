بكين تعارض خطوة أمريكية لحجب تطبيقات صينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين إنها تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لحجب التطبيقات الصينية، مضيفة أن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند إلى أساس واقعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين في إفادة يومية إن الصين تحث الولايات المتحدة على إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد حذف التطبيقات الصينية «غير الموثوقة» من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، واصفاً تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الصيني (تيك توك) وتطبيق التراسل (وي تشات) بأنهما «تهديدان كبيران».

وفي إطار الإعلان عما أسماه التوسع في الجهود الأمريكية من أجل «شبكة نظيفة» قال بومبيو إن واشنطن ستعمل على حجب تطبيقات صينية مختلفة كما ستعمل على منع شركات الاتصالات الصينية من الوصول إلى معلومات حساسة عن المواطنين والأعمال الأمريكية.

جاءت هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بحظر تطبيق (تيك توك) الشهير الذي يتعرض للانتقاد من مشرعين ومن الإدارة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع تصاعد توتر مستمر بين واشنطن وبكين منذ شهور.

وأمام تطبيق (تيك توك) مهلة تنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول إما يكون حينها باع عملياته في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت أو يتعرض للحظر التام.

(رويترز)