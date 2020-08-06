قناة عبرية: اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن غالبية اللبنانيين عبروا عن رفضهم لإنارة علم بلادهم على مبنى بلدية تل أبيب، تضامنا مع لبنان، بسبب انفجار ميناء بيروت، مساء الثلاثاء الماضي.

وذكرت أنه بمجرد إضاءة المبنى الإسرائيلي بالعلم اللبناني، قام آلاف اللبنانيين بالتغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالأمس، للتعبير عن رفضهم الخطوة الإسرائيلية وإنارة علم بلادهم على مبنى بلدية "تل أبيب"، في خطوة وصفوها بـ"النفاق الإسرائيلي"، التي جاءت للتغطية على جرائمها في لبنان.

ونقلت القناة العبرية عن بعض اللبنانيين، قولهم: "إننا نفضل الموت على استلام المساعدات من إسرائيل".

ويشار إلى أن بلدية تل أبيب قامت، مساء أمس الأربعاء، بإنارة مبنى البلدية بالعلم اللبناني، تضامنا مع لبنان، في أعقاب انفجار ميناء بيروت.