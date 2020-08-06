شاهد لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض انفجار بيروت

وتم انتشال الطفلة وهي على قيد الحياة بعد أن أمضت 24 ساعة تحت الأنقاض.

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين في بيروت التي وصفها المسؤولون بأنها "منطقة كوارث" عقب انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم.

وقال وزير الصحة اللبناني إن 135 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 5 آلاف آخرين.

وأطلق مئات اللبنانيين عمليات بحث عن أحبائهم عبر الإنترنت وفي المستشفيات، حيث أُبلغ عن فقدان عشرات الأشخاص.

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.