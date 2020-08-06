وقالت إسراء لوكالة "رويترز" إنها كانت تستعد ليوم الزفاف منذ أسبوعين وكانت السعادة تغمرها مثل كل الفتيات لأنها ستتزوج ولأن والديها سيفرحان لرؤيتها بفستان الزفاف الأبيض وكانت ترى نفسها تبدو في صورة أميرة في مخيلتها.
وأضافت أن الانفجار الذي وقع خلال التصوير لا توجد كلمات تفسره، وتحدثت عن شعورها بالصدمة والتساؤلات تدور في رأسها عما حدث وعما إذا كانت ستموت وكيف ستموت.
وتابعت إسراء تقول إنها سارت هي وعريسها في المنطقة وكان المشهد محزنا للغاية ولا يمكن وصف الدمار أو صوت الانفجار. وتضيف أنها لا تزال في حالة صدمة وأنها لم يسبق لها أن سمعت دويا يشبه صوت الانفجار.
وساعدت إسراء الطبيبة التي تعمل في الولايات المتحدة في فحص الجرحى في المنطقة القريبة قبل أن تغادر ساحة الصيفي في وسط بيروت طلبا للأمان.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عروس لبنانية وهي ترتدى فستان زفافها وتخضع لجلسة تصوير، وسرعان ما يسمع دوي انفجار هائل.
ويظهر في الفيديو هرع المصور وتوثيقه اللقطات الأولية لحظة الانفجار، ثم تظهر العروس والعريس محاولين الهروب من موقع الحفل الذي تدمر بالكامل إثر الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول فيديو لها..."عروس بيروت" تروي لحظات الرعب وقت وقوع الانفجار...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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