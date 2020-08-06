ماكرون يقول للبنانيين إنه يضمن ألا يذهب الدعم الفرنسي إلى "الأيدي الفاسدة"

وأعرب عن شعوره بـ"الحزن والألم"، مؤكدا: "إننا سنقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".

مضيفا بأنه أنه سيطلق "مبادرة سياسية جديدة بعد ظهر اليوم"، مشددا على أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وسنقدم مساعدات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة الى الشعب والجمعيات غير الحكومية"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، اليوم الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من مئة شخص في المدينة.

وعقب وصوله إلى ​مطار بيروت​ عبر ​تويتر​، نشر تغريدة جاء فيها: "​لبنان​ ليس وحيداً".

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.