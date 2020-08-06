"انفجار مرفأ بيروت"... جعجع يدعو لمحاكمة السلطة الحاكمة ويطالب بتحقيق دولي

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وقال جعجع، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية: "لا نعتقد أن القصة قصة إهمال ولكن لن نحكم وننتظر التحقيقات ولكن المسؤولية جمة على السلطة التي لن تحسن التصرف ولا يجوز محاكمة مدير عام من هنا وهناك إنما المحاكمة يجب أن تكون للسلطة"، لافتاً إلى أن "السلطة الحاكمة طيرت تعب الناس والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر الانفجار"، وذلك حسب موقع "النشرة" اللبناني.

وأشار إلى أن "الناس مجمعة على أن 2750 طن من المواد المتفجرة موجودة في بيروت"، سائلاً: "من يصدق أنه تم نسيانها 6 سنوات؟".

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن "الاستنتاج الأولي أن المواد تركت في المرفأ لأن هناك من قد يحتاجها عن سابق تصور وتصميم من دون الاهتمام بالشعب والخطر"، لافتا إلى أن "انطلاقاً من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة التي تتدخل بالقضاء، نطالب بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن وانشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة باشراف الأمم المتحدة".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.