دريد لحام: اكتفينا بالدموع... من سوريا إلى بيروت... فيديو

وقال لحام: "لم أجد في قواميس اللغة كلمات تعبر عن مدى حزننا في سوريا وتأثرنا لما حل ببيروت، واكتفينا بالدموع تحرق أرواحنا"، بحسب ما ذكرت إذاعة "Podeo" عبر حسابها الرسمي على تويتر.

​وتابع: "نتمنى.. كما نصلي ليكون من نتائج هذا الانفجار المدمر والظالم أن تتفجر ينابيع المحبة بين كل مكونات الشعب اللبناني، طوائفه مذاهبه أحزابه وسياسييه، ليكونوا يدا واحدة في وجه الأعاصير التي تحيط بلبنان، كي يعود لبنان بلد الخير والمحبة والثقافة والتاريخ والصمود، وتنهض ميناء الحب بيروت من جديد كطائر الفينيق من وسط الركام بفضل سواعد كل أبنائها، ولتكون كما كانت عروس المتوسط وملفى الأحباء وملتقى الثقافات، وسلام لك يا لبنان، وسلام لك يا بيروت".