موريتانيا... رئيس الجمهورية يتسلم استقالة الحكومة

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن إسماعيل الشيخ، الوزير الأول السابق بعد تقديمه لاستقالة الحكومة، قال: "كان لي الشرف اليوم أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة".
وتابع "وكانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحني إياها طيلة هذه الفترة".
وأضاف: "أنتهز هذه الفرصة كذلك لأتقدم بخالص الشكر لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة، في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز علينا".
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