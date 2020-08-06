كيف تتعاطى شركات التأمين اللبنانية مع أضرار الانفجار؟

وأشار طربيه أن الشركات تنتظر أن يُتخذ القرار النهائي في مسألة التعويضات على المؤمَّنين استناداً إلى المعطيات التي ترد في التقرير النهائي، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.
© AP Photo / Francois Mori
كما لفت إلى أنّ "شركات التأمين بحاجة للحصول على أجوبة عن التساؤلات لتبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنّ تغطية الأضرار تختلف وفقاً لمضمون عقد البوليصة، فقد تستثني بوليصة معيّنة أيّ ضرر ناتج من انفجار له علاقة بالنيترات، بينما تغطّي بوليصة أخرى أي ضرر ناجم عن انفجار مهما كان نوعه"، كاشفاً أنّه "تمّ إرسال خبراء لتصوير الأضرار، ونطلب من الأفراد تصوير الأضرار بأنفسهم وإرسال الصور إلى شركات التأمين والإحتفاظ بالفواتير"، بحسب القناة.
أمّا على مستوى مسح الأضرار، فستباشر الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار على غرار ما يحصل في دول العالم عند حصول حوادث مماثلة.
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