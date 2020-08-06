مجموعات "قسد" تختطف مدنيين في ريف دير الزور وتحرق عددا من المنازل... صور

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات "قسد" داهمت منازل المواطنين في مدينة الشحيل واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما نشرت عدة حواجز داخل المدينة، وذلك في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور والمطالبة بطرد "قسد" والقوات الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" السورية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات "قسد" أقدمت على إحراق عدد من منازل المواطنين في مدينة الشحيل انتقاماً من الذين تظاهروا احتجاجاً على ممارساتها التعسفية والإجرامية.

وفرضت مجموعات "قسد" خلال اليومين الماضيين حصارها على بلدات الشحيل والبصيرة والحوايج وذيبان في ريف دير الزور، واستقدمت أرتالاً عسكرية إلى مدينة الشحيل مع فرض حظر تجوال واختطاف مدنيين ومنع الأهالي من الدخول والخروج.