مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حالتها الصحية بعد الانفجار

وقال لامارا عبر "ET بالعربي"، إن "العيادة عند زوجها الطبيب فادي أبو الهاشم، اتدمرت عنده، والزجاج وصل لرأسه وظهره لكن الحمد لله كلهم بخير، بالنسبة لنانسي الحمد لله كانت ببيتها بعيدا عن الانفجار، برجع أقول إنه كمان شيء بيخوف".
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وتابع أنه سيتم تأجيل الحفل، إذ كان موعد إطلاق الحفل غدًا، "الحفلة اتأجلت كانت بكرة عشان الظروف اللي حدثت وسنعلن عن موعدها بالاتفاق مع (تيك توك)".
يشار إلى أن نانسي عجرم احتفلت مع زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، مؤخرا بابنتهما الوسطى "إيلا".
واحتفل الزوجان بـ"قربان" ابنتهما في أجواء عائلية تقتصر على زوجها والابنة الكبرى "ميلا" و"الصغرى "ليا".
ويعتبر أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.
وكانت منصة "شاهد في أي بي" عرضت مؤخرا الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي يكشف العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر.
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