روحاني يتحدث مع عون ويؤكد أن الشعب اللبناني سيتجاوز هذه الحادثة الكبيرة

وقال روحاني، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون: "متيقنون بأن شعب لبنان العظيم بصموده وتلاحمه سيتجاوز هذه الحادثة الكبيرة بعزة وكرامة"، وذلك حسب موقع الرئاسة الإيرانية.

وأضاف أن "إيران ستكون إلى جانب لبنان العزيز ومستعدة لتقديم مختلف أنواع المساعدات له"، مشيرا إلى أنه "تم تكليف وزير الصحة ورئيس الهلال الأحمر للتواصل المستمر مع نظيريهما في لبنان لتقديم المساعدات لمنكوبي هذا الحادث الأليم".

بدوره، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "تاريخ العلاقات بين البلدين يثبت مجددا أنه كلما احتاج الشعب اللبناني إلى المساعدة كان الإيرانيون إلى جانبه".

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.