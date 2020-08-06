"الطيران المدني" المصرية تكشف ملابسات سقوط "طائرة الجونة"... صور

وصرح باسم عبد الكربم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني المصري بأن "طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز أبولو فوكس وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث علي ممر الهبوط بمطار الجونة". وتابع عبد الكريم في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، قائلا إن الطائرة كانت تقوم برحله تجريبية وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار أكرم الحصري والطيار محمد سعيد. وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإداره المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث. وكانت صحف مصرية قد أفادت في نبأ عاجل، بسقوط طائرة خاصة في مطار الجونة اليوم الخميس، وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الطائرة سقطت في مهبط مطار الجونة شمال مدينة الغردقة، وتم إرسال سيارات إسعاف لموقع الحادث.

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