شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يجتمع بقيادات الجيش الليبى لبحث التطورات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مدينة بنغازى مع ضباط غُرف العمليات وعددٍ من القيادات وأمراء المناطق العسكرية، آخر التطورات العسكرية. وأوضح مكتب اعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية -وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية- أن الاجتماع شهد الوقوف على جاهزية كافة وحدات القوات المُسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يجتمع بقيادات الجيش الليبى لبحث التطورات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.