شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يحتفلون بزيارة ماكرون: بداية عهد جديد وآشعة الشمس التى نحتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماكرون، أصبح اسم الرئيس الفرنسى فى صدارة تريند لبنان على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعدما استقبله اللبنانيون بحفاوة بالغة من خلال تغريداتهم على السوشيال ميديا للترحيب به فى بلدهم، متطلعين لحل أزمة بلدهم على يده، حيث أكد البعض أن شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تتخطى شعبية الرئيس اللبنانى ميشال عون والسياسيين اللبنانيين، لدى شعبهم.

ونشرت مايا صورة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكتبت فى تعليقها عليها: "إذا كنت لا تستطيع البقاء، فالرجاء أخذ الجبان معك"، وقال عمر نعمانى، "لقد ضعنا، مع عدم وجود رؤساء ووزراء مسؤولين للنظر فى خسارتنا الكارثية وشعبنا ومدينتنا.. يرجى مساعدتنا".

وشاركت أخرى بتغريدة قالت فيها: "جدتى تقول.. وصل ماكرون بوجه مستقيم ويفكر فى الواقع أن اسمه هو أشعة الشمس التى احتاجها"، كما قال حليم شبيعة، "عادل لقول ذلك.. تتجاوز شعبية إيمانويل ماكرون فى لبنان شعبية رئيسنا ووزرائنا وأعضاء البرلمان"، وأضافت داليدا خليل، فى تعليقها على صورة للرئيس ماكرون، "بداية عهد جديد".

واستكمالًا لفرحة الفرنسيين بزيارة الرئيس ماكرون، قالت مها يحيى، "الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ذاهب حيث لا يجرؤ أى زعيم لبنانى.. إلى الجميزه الذى دمره انفجار لبنان، حيث احتشدت الجماهير له حرفيًا وعانقوه وهتفوا "الشعب يريد سقوط النظام".. وقال لهم إنه سيقترح مبادرة سياسية جديدة"، وقالت أخرى، "إيمانويل ماكرون.. نحن نحبك كثيرًا".

كذلك قالت مارى بيلا، "رئيس دولة أخرى يتحدث إلينا، يستمع إلينا، إنه يساعدنا، ولكن لدينا رئيس بلا عقل وحكومة جاهلة وفاسدة لم تستجب حتى بشكل صحيح لمساعدة الضحايا"، وشاركت عبير، بقولها، "حقيقة أن إيمانويل ماكرون يسير بين اللبنانيين ويتحقق من عدم الاهتمام بفيروس Covid-19 ، يقول الكثير عن ما يسمى بـ"القادة".

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وكان قد قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سنقدم "صفقة سياسية" جديدة للقيادة فى لبنان. وأضاف الرئيس ماكرون من شارع الجميزة: لبنان بحاجة إلى تغيير، كما حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، فور وصوله إلى بيروت، من أن لبنان سيواصل الغرق، فى حال لم تنفذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولى شرطا للحصول على دعم يخرجه من دوامة الانهيار اقتصادى.

وأعلن ماكرون أنه يريد تنظيم مساعدة دولية، بعد الانفجار الضخم الذى حول العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة، وقال ماكرون من مطار رفيق الحريرى الدولى لصحفيين "أرغب بالمساعدة لتنظيم مساعدة دولية، ودعم لبيروت، ولشعب لبنان"، مضيفا "سنساعد فى الأيام المقبلة على تنظيم دعم إضافى على المستوى الفرنسى وعلى المستوى الأوروبي، أود تنظيم تعاون أوروبى وتعاون دولى أوسع".

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ظهر الخميس إلى بيروت، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وكتب على حسابه على تويتر فور هبوط طائرته "لبنان ليس وحيدا"، مستهلا زيارة لدعم البلد المنكوب جراء الانفجار الضخم.

واستقبل الرئيس اللبنانى ميشال عون فى مطار رفيق الحريرى الدولى نظيره الفرنسي، هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الكارثة التى وقعت الثلاثاء مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.