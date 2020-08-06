شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جنبلاط: لا أثق فى أن تتوصل الحكومة اللبنانية للحقيقة وراء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد جنبلاط رئيس الحرب التقدمي الاشتراكي اللبناني، اليوم الخميس، إنه لا يثق في أن تتوصل الحكومة اللبنانية للحقيقة وراء انفجار بيروت. وطالب جنبلاط بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قد كشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.