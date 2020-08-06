شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون لحشود اللبنانيين الغاضبين: اتعهد بعدم ذهاب دعم فرنسا "للأيدى الفاسدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حشودا من اللبنانيين الغاضبين في وسط العاصمة بيروت بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى "الأيدي الفاسدة" وإنه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.
وقال للمحتجين في وسط بيروت بعد يومين من الانفجار الذي أحدث دمارا هائلا بالمدينة "أضمن لكم هذا- المساعدات لن تذهب للأيدي الفاسدة".
وأضاف "سأتحدث إلى جميع القوى السياسية لأطلب منها اتفاقا جديدا. أنا هنا اليوم لأقترح عليهم اتفاقا سياسيا جديدا".
وكانت الحشود قد استقبلته بهتافات تطالب بإسقاط "النظام".
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