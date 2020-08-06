شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يسقط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقلها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان اليوم الخميس، أن المليشيا الحوثية مستمرة بخرق اتفاق "ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ المحافظة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار " المسيرة" وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق " ستوكهولم " .

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي تأكيده أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.