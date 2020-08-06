شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاملت مطارات الخليج مع المسافرين بعد عودة الرحلات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد السفر ولكن بشكل يختلف كثيرا عماكان قبل اجتياح "كورونا" العالم.. ومع عودة الرحلات إلى مطارات الخليج، اتخذت كل دولة على حدة الإجراءات التى تكفل حماية المسافرين عبر مطارها من مخاطر عدوى فيروس كورونا.. وعلى الرغم من القيود الصحية المتخذة فى البلاد بشأن اجراءات السفر، فلا تزال بعض دول الخليج لم تعلن عن بدء رحلاتها الدولية، كما تراوحت فترات الحجر المنزلى فى كل منها لمن يصل إلى أراضيها بين أسبوع و14 يوماً، مع التشديد على توافر فحص الـPCR، سواء مع القادمين من دولهم من مراكز معتمدة، أو بتوفير مراكز فحص فى مطارات الوصول.

نستعرض تلك الإجراءات فيما يلى..

السعودية

لم تتخذ المملكة العربية السعودية قرارا حتى الآن قرارا بفتح مطاراتها أمام الرحلات الدولية، وبحسب موقع الإدارة العامة للطيران المدنى السعودى فلا تزال الرحلات الدولية متوقفة، ويقتصر تشغيل الرحلات على المطارات الداخلية بين مدن المملكة وفق جدول زمنى يبدأ بـ%30 وينتهى بالتشغيل الكامل بين المدن.

واشترطت على المسافرين المغادرين بعض الإجراءات، منها شراء تذكرة الكترونية، واضافة تعهد بالتزامهم لبس الكمامات والقفازات، فضلا عن الإفصاح الطبى، مع توفير كاميرات حرارية لمراقبة الحرارة لدى القادمين.

الكويت

عاد مطار الكويت الدولى للعمل منذ أول أغسطس الجارى بعد توقف دام 5 أشهر متصلة، رصدت صحيفة "القبس" إجراءات المغادرين والقادمين فى المطار.

فتحت سلطات الطيران المدنى بالكويت المطار أمام الرحلات التجارية ابتداء من أول أغسطس الجارى، مع منع استقبال الأجانب القادمين من 31 دولة.

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وحددت الكويت إجراءات صحية مشددة على المسافرين، منها التسجيل فى تطبيق كويت مسافر للمغادرين، وتقديم الباركود فى جميع مراحل السفر، مع عمل شهادة فحص الـPCR للمطارات التى تشترطها، مع توفير تأمين طبى للمواطنين يغطى علاج كورونا خلال السفر.

وتلزم السلطات الكويتية جميع القادمين بإحضار شهادة فحص الـPCR والتسجيل فى برنامج «شلونك»، فضلا عن إلزام جميع القادمين بالحجر المنزلى لمدة 14 يوماً، واجراء فحص عشوائى لما نسبته %10 من ركاب كل رحلة قادمة.

البحرين

نصت تعليمات السلطات الصحية فى مملكة البحرين بشأن إجراءات السفر على اخضاع جميع المسافرين القادمين إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولى بدءاً من 21 يوليو الماضى للفحص المختبرى لفيروس كورونا عند وصولهم إلى المطار على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 ديناراً بحرينياً.‪ ‬

ويخضع المسافرون القادمون للحجر الصحى الاحترازى لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحى، وأن يتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 ديناراً بحرينياً.

وتدعو السلطات مواطنى البحرين الراغبين فى السفر إلى التأكد من الإجراءات المعتمدة فى الدول التى يتوجهون إليها، كما يتعين عليهم إقرار تحملهم المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب على سفرهم من نفقات صحية أو علاجية أخرى إذا دعت الحاجة أثناء وجودهم فى الخارج، إضافة إلى تحملهم تكلفة الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا عند عودتهم.

‬ الإمارات

تسمح إمارة دبى باستقبال المسافرين الأجانب شريطة تحميل تطبيق DXB – Covid19 الذكي من متجر تطبيقات أبل والأندرويد، إضافة الى خضوع جميع القادمين لفحص الـ PCR قبل 96 ساعة من السفر أو إجراء فحص الـPCR إلزامي عند الوصول في المطار.

عُمان

جميع مطارات سلطنة عمان مغلقة أمام الرحلات التجارية حتى إشعار آخر.