شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جنبلاط: لابد من تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إنه يطالب بلجنة تحقيق دولية فى الانفجار الذى وقع فى بيروت يوم الثلاثاء الماضى، مقدما الشكر للدعم العربى إلى بلاده قائلا: "نشكر الدعم العربى للبنان المحتل".

وأضاف جنبلاط، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، سنبقى في مجلس النواب لمنع سيطرة حزب الله والتيار الوطني الحر عليه، داعيا إلى إنشاء صندوق وطني للتعويضات الخاصة بضحايا ومصابى انفجار مرفأ بيروت.

وطالب رئيس حزب التقدمى الاشتراكى، بضرورة السيطرة الفعلية على المرافئ والمعابر فى لبنان لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبا أيضا بحكومة حيادية لنخرج لبنان من سياسة المحاور التى يعيش فيها خلال الفترة الحالية.

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وتابع جنبلاط: "بيروت دمرت بظروف غامضة قد تكون "تآمرية".. وأنا لا أثق فى القيادة الحاكمة".

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، الثلاثاء.