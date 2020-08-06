شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة، فى قطر اليوم عن تسجيل 287 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وشفاء 292 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت "الصحة القطرية"، فى بيان لها، أنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي، وفيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس.

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وكانت وزارة الصحة فى قطر قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" وشفاء 285 حالة فى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وذلك وفق بيان نشرته على "تويتر".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة على تفشى الوباء، وتعمل الجهات الطبية على إجراء المزيد من التجارب السريرية على أكثر من لقاح يمكن وقف تفشى وباء كورونا.