شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت.. الكارثة تدمر منازل الفنانين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور وقوع الكارثة الإنسانية والنكبة القومية التى ضربت مرفأ بيروت، بعد انفجار ضخم، ما تسبب فى مقتل العشرات من أهالى لبنان، وإصابة الآلاف من البشر، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى مجموعة من الفيديوهات والصور التى ترصد آثار تهدم بيوت الفنانين من هول التفجير الذى طالهم.

وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل بيوت الفنانين التى تضررت من انفجار مرفأ بيروت.