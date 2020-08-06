شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يطالب بجلسة طارئة للبرلمان لاستجواب الحكومة حول انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، انه يطالب بلجنة تقصى حقائق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يجب إنشاء صندوق دولى لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات المتضررة تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرة

وطالب سمير جعجع خلال مؤتمر صحفى حول تداعيات انفجار بيروت اليوم الخميس، أنه يجب عقد جلسة طارئة وعلنية للبرلمان لاستجواب الحكومة، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه سبب الحريق ليس ناجما عن الإهمال.

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وأوضح رئيس حزب القوات اللبنانية أنه يجب محاكمة السلطة السياسية الحاكمة سواء بسبب الانفجار أو بسبب حالة الفقر الذى وصل إليها الشعب اللبنانى.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.