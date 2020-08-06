شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى من الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي من الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وأكد التحالف، ان ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاك اتفاق استوكهولم.

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وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد اعلن مؤخرا أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (4) طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.