شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان المركزى: القروض الاستثنائية للمتأثرين بالانفجار يجب أن تكون بفائدة صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان، اليوم الخميس، إن مصرف لبنان المركزي يوجه البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، وإن القروض الاستثنائية المقدمة للمتأثرين بانفجار بيروت يجب أن تكون بفائدة صفر ووجه مصرف لبنان المركزي مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار. Advertisements وقال مصرف لبنان المركزي إن القروض الاستثنائية يتعين سدادها على مدى 5 سنوات. وقال مصرف لبنان المركزي إنه سيقدم قروضا دولارية بصفر بالمئة فائدة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض قروضا استثنائية. وأوضح مصرف لبنان المركزي أن القروض الاستثنائية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية يمكن سداداها بالليرة بناء على سعر صرف البنك.

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