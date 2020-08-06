إسرائيل تتراجع عن خطة انتشارها على حدود لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجيش الإسرائيلي عدم تغيير خطة انتشار الجيش في شمال لبنان، وذلك إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل ترى أن فاجعة لبنان قللت بشكل كبير من دوافع حزب الله وقدرته على العمل ضد إسرائيل.

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وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع الأمني والعسكري في جبهته الشمالية قبالة الحدود مع لبنان، بعيد انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وقرر عدم تغيير خطة انتشار الجيش في الشمال.