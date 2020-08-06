شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتراجع عن خطة انتشارها على حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجيش الإسرائيلي عدم تغيير خطة انتشار الجيش في شمال لبنان، وذلك إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.
أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل ترى أن فاجعة لبنان قللت بشكل كبير من دوافع حزب الله وقدرته على العمل ضد إسرائيل.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع الأمني والعسكري في جبهته الشمالية قبالة الحدود مع لبنان، بعيد انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وقرر عدم تغيير خطة انتشار الجيش في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تتراجع عن خطة انتشارها على حدود لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.