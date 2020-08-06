اخبار الخليج

إسرائيل تتراجع عن خطة انتشارها على حدود لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتراجع عن خطة انتشارها على حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجيش الإسرائيلي عدم تغيير خطة انتشار الجيش في شمال لبنان، وذلك إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

 

أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل ترى أن فاجعة لبنان قللت بشكل كبير من دوافع حزب الله وقدرته على العمل ضد إسرائيل.

Advertisements

 

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع الأمني والعسكري في جبهته الشمالية قبالة الحدود مع لبنان، بعيد انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وقرر عدم تغيير خطة انتشار الجيش في الشمال.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تتراجع عن خطة انتشارها على حدود لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا