شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتوجه إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي، إلى موقع انفجار مرفأ بيروت ليتفقد آثار الدمار في موقع الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.



ماكرون بموقع انفجار بيروت



وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الخميس، أن الرئيس ماكرون يلتقي بعدد من العاملين في الصليب الأحمر بموقع الانفجار وبعدد من المدنيين اللبنانين المتواجدين هناك.