اخبار الخليج

ماكرون يتوجه إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى لبنان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتوجه إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي، إلى موقع انفجار مرفأ بيروت ليتفقد آثار الدمار في موقع الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.


ماكرون بموقع انفجار بيروت


وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الخميس، أن الرئيس ماكرون يلتقي بعدد من العاملين في الصليب الأحمر بموقع الانفجار وبعدد من المدنيين اللبنانين المتواجدين هناك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتوجه إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا