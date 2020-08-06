شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من السوق الشعبي في عجمان بعد إخماد الحريق أمس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم مدينة عجمان، على زيارة موقع السوق الشعبي، الذي شب فيه حريق ضخم أمس، أسفر عن تدميره بالكامل، بدون وقوع إصابات أو ضحايا.

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية، مقطع فيديو منذ قليل لحاكم عجمان وهو يتفقد السوق الشعبي الذي شب فيه حريق أمس.

ونجحت فرق الدفاع المدني في عجمان بالإمارات بالتنسيق مع الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، في السيطرة على الحريق الذي شب، في السوق الشعبي بعجمان، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بالأرواح.

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وبدأت عملية التبريد في موقع الحادث، وذكر مصدر بالدفاع المدني أنه تم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات، حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية.

من جانبه، قال قائد عام شرطة عجمان، اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، غن وحدات الدفاع المدني و25 سيارة تابعة لشرطة الإمارة والاسعاف الوطني انقلت في زمن قياسي بلغ 3 دقائق إلى مكان الحادثة، ما ساهم في عدم تسجيل خسائر بالأرواح والحيلولة دون انتقال الحريق إلى المباني المجاورة، مشيراً إلى أن السوق مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا.