شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سنحث على إجراء الإصلاحات اللازمة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون عقب وصولة إلى العاصمة اللبنانية، لبحث العديد من القضايا مع المسئوليين فى العاصمة اللبنانية، بأنه سوف يحث على إجراء الإصلاحات اللازمة فى لبنان، لتلافي التداعيات التي نتجت عن تفجيرات مرفأ. حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.
وكان قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون أمس عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "سأذهب إلى بيروت غداً، لألتقي بالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطات السياسية."
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس لبنان للقاء "كافة الفرقاء السياسيين"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بعد الانفجار الذى هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.
ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: سنحث على إجراء الإصلاحات اللازمة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.