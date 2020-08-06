شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سنحث على إجراء الإصلاحات اللازمة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون عقب وصولة إلى العاصمة اللبنانية، لبحث العديد من القضايا مع المسئوليين فى العاصمة اللبنانية، بأنه سوف يحث على إجراء الإصلاحات اللازمة فى لبنان، لتلافي التداعيات التي نتجت عن تفجيرات مرفأ. حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.

وكان قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون أمس عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "سأذهب إلى بيروت غداً، لألتقي بالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطات السياسية."

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