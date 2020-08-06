شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق إنقاذ بولندي إلى بيروت يستعين بكلاب مدربة في البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الرسمية للبنان عن وصول طائرة Polish Airlines فجر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متنها فريق بحث وإنقاذ من بولندا MUSAR يضم 39 متخصصا لتقديم المساعدة في عملية الإنقاذ. Advertisements واستعان الفريق بكلاب متخصصة ومدربة للعمل في عملية البحث.

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