شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 4 وفيات و 427 إصابة وشفاء 1107 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم، خبر عاجل، بتسجيل 4 وفيات و 427 إصابة وشفاء 1107، حسب ما ذكرته العربية الإخبارية.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، تسجيل 585 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى 80286 حالة.