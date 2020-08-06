تونس ترسل طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت تونس اليوم الخميس، طائرتين عسكريتين تحملان نحو 35 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة تضامنا مع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت، وقال وزير الدفاع التونسى عماد الحزقي -في تصريح أوردته وكالة (تونس إفريقيا) للأنباء- إنه تواصل اليوم مع نظيرته اللبنانية، التي أعربت عن تقديرها للمجهود الإغاثي التونسي في هذا الظرف، مؤكدة له عدم وجود حاجة لإيفاد مصابين للعلاج بتونس.

بدوره، أعرب مستشار رئيس الجمهورية التونسي المكلف بالشئون الديبلوماسية عثمان الجرندي، عن استعداد تونس رئاسة وشعبا لمواصلة التضامن مع الشعب اللبناني ،مؤكدا أن طبيعة المساعدات الموجهة إلي الجانب اللبناني تمت بالتنسيق التام مع السلطات اللبنانية.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد عقد أمس اجتماعا في قصر قرطاج مع وزراء الدفاع والشئون الاجتماعية والصحة بالنيابة لبحث سبل دعم تونس للشعب اللبناني بعد هذا الحادث الأليم، وأمر بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ووفد طبي لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين.