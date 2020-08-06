وزارة الدفاع الألمانية تقدم مساعدات طارئة للبنان عقب انفجار بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس، عن تقديم دعم طوارئ من الحكومة الألمانية إلى لبنان على خلفية حادث الانفجار الأليم الذى شهده مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضى ، بوضع "وحدة العناية المركزة الطائرة" التابعة للقوات المسلحة الألمانية للنقل الجوي الاستراتيجي للمرضى في حالة استعداد "احتياطي" في مدينة كولونيا الألمانية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الألمانية اليوم، أن القوات الجوية سترسل أيضًا فريق استكشاف طبى بالإضافة إلى 5000 متخصص لتقديم الدعم .

كما تم سحب السفينة الحربية الألمانية من القوات البحرية ( لودفجز هافن إم راين ) من مهمتها الحالية مع بعثة الأمم المتحدة (يونيفيل )، لتغادر من ليماسول في قبرص في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي اليوم وتصل بعد حوالي ست ساعات إلى بيروت، لتقديم الدعم .

وتم تنبيه مركز إنقاذ جوي سريع الانتشار تابع للخدمات الطبية في البوندسفير الاتحادي، وانتشار فريق الاستكشاف جاهز لتشغيل فائق الحركة في بيروت في أقل من 96 ساعة.

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يشار إلى أن الملحق العسكري في السفارة الألمانية في بيروت هو المسؤول عن تنسيق جهود الإغاثة، و على اتصال وثيق مع فريق الأزمات في القوات المسلحة اللبنانية.

يذكر أن المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية بدأت بالوصول إلى لبنان منذ أمس /الأربعاء/، حيث هرعت دول العالم إلى عرض مساعداتها وتقديم تعازيها إثر الانفجار الذي هزّ الصمة اللبنانية بيروت.