برلين: مقتل أحد موظفي سفارتنا بانفجار مرفأ بيروت

برلين/ الخليج 365



أعلنت الخارجية الألمانية، الخميس، مقتل أحد موظفيها في لبنان جراء الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، وتضرر مبنى السفارة.



وقال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، في بيان إنّ "موظفة في سفارة برلين لدى لبنان توفت متأثرة بإصابة لحقت بها جراء الانفجار وهي داخل شقتها"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس".

كما أشارت الخارجية إلى تعرض مبنى السفارة في بيروت لأضرار عدة إثر الانفجار.



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وأسفر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن سقوط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، بينهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.

ومن المتوقع تعرض القطاع الاقتصادي والحركة التجارية في لبنان إلى أزمات إضافية، بعد الانفجار الذي من المحتمل أن يخلق نقصا في السلع الأساسية.



ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا لعديد السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، إذ تصنف أرض المرفأ على أنها موقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.

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