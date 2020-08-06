تشاووش أوغلو يستذكر ضحايا قنبلة هيروشيما

أنقرة/الخليج 365

استذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ضحايا القصف الذري على هيروشيما اليابانية، وأصفا إياه بـ"الحادث الأليم".

جاء ذلك في تغريدة نشرها باللغتين التركية واليابانية، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ75 لقصف الولايات المتحدة الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية.

وقال تشاووش أوغلو في التغريدة: "في الذكرى الـ 75 للقصف الذري لهيروشيما، نستذكر باحترام أولئك الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم".

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وتمنى ألا يتكرر حادث أليم كهذا مرة أخرى.

يشار إلى أنه في السادس من أغسطس/آب 1945، تعرضت هيروشيما للقصف بقنبلة ذرية أمريكية مما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص، وبعدها بثلاثة أيام أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية أخرى على ناغازاكي مما أسفر عن مقتل 70 ألفا آخرين.

واستسلمت اليابان بعد ستة أيام من ذلك، منهية الحرب العالمية الثانية (1939-1945).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.