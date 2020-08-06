ماكرون: مساعدة لبنان "دون شروط" أولوية

بيروت/ الخليج 365



شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على ضرورة إعطاء الأولوية حاليا لمساعدة لبنان "دون شروط".



جاء ذلك فور وصوله إلى العاصمة بيروت، ولقاء نظيره اللبناني ميشيل عون، حيث توجها سويا إلى موقع الانفجار بمرفأ بيروت.



وقال ماكرون: "لبنان ليس وحيدا، لكن هذه مناسبة لحوار صريح مع المسؤولين اللبنانيين و الأزمة عميقة. أبعد من الانفجار".



كما وعد بإطلاق مبادرة خلال الساعات المقبلة لتنسيق المساعدات الدولية إلى لبنان.

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وأسفر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن سقوط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، بينهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.ومن المتوقع تعرض القطاع الاقتصادي والحركة التجارية في لبنان إلى أزمات إضافية، بعد الانفجار الذي من المحتمل أن يخلق نقصا في السلع الأساسية.

ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا لعديد السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، إذ تصنف أرض المرفأ على أنها موقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.



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