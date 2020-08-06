تشاووش أوغلو يلتقي السراج ونظيره المالطي في طرابلس

طرابلس/ الخليج 365 التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو. جاء ذلك خلال زيارة عمل يجريها، الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس. Advertisements وجرى اللقاء في مبنى حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، بعيدا عن عدسات الصحفيين. وتناول تشاووش أوغلو مع السراج وبارتولو، آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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