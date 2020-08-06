ملبيًا نداء الإغاثة.. العالم يهب لنجدة بيروت

إسطنبول/ الخليج 365

لبت معظم دول العالم نداء استغاثة لبنان، لإنقاذ بيروت من تحت أنقاض محنتها، جراء انفجار مرفأها الذي أسقط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، بخلاف دمار مادي هائل، وفق تقديرات رسمية.

وشملت المساعدات الإغاثية التي شرعت في التدفق إلى مطار العاصمة اللبنانية، مستشفيات ميدانية، وطواقم طبية، ومستلزمات علاجية وإنسانية، ومساعدات عينية، إضافة إلى إطلاق حملات شعبية لجمع تبرعات لدعم ومساندة الشعب اللبناني.

وفيما يلي استعراض أبرز تلك المساعدات المالية والإغاثية وفق بيانات رسمية:

*تركيا



أرسلت تركيا مساء الأربعاء طائرة عسكرية محملة بمستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ لمساعدة لبنان في مواجهة كارثة الانفجار.



وضمت الطائرة فريق إنقاذ طبي تابع لوزارة الصحة مكونا من 21 شخصا، ووحدتي الاستجابة للطوارئ، و3 خيام لإيواء الأفراد، وأدوية وإمدادات طبية.

فيما أرسلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 10 أفراد ومعدات وسيارة إنقاذ.



كما أرسل الهلال الأحمر فريقا للبحث والإنقاذ ومستلزمات صحية ومساعدات إنسانية، عبر الطائرة التي أقلعت من أنقرة.

كذلك باشرت فرق إسعاف تابعة لهيئة الإغاثة التركية "İHH" أعمال البحث والإنقاذ ومساعدة الناجين من انفجار مرفأ بيروت.



وفي وقت سابق أكد الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة.

*بريطانيا

أعلنت سفارة بريطانيا في بيروت، أن بلادها قررت إرسال مساعدات طارئة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليون دولار) من المعونات الإنسانية العاجلة.

*النرويج

قال وزير الخارجية النرويجي إني إريكسن سوريد، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستقدم 25 مليون كرونة (نحو 2.7 مليون دولار) كمساعدات مالية، إضافة إلى 40 طنا من المعدات الطبية.

*الدنمارك

تعهدت كوبنهاغن بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 12 مليون كرونة دنمركية (نحو 1.9 مليون دولار)، كمساعدات إغاثة ومعدات طبية للمستشفيات.



*ألمانيا

أعلنت الخارجية الألمانية أن بلادها ستقدم مساعدات طارئة بقيمة مليون يورو (نحو 1.2 مليون دولار)، إضافة إلى إقامة مراكز إسعافات أولية فى بيروت وتوفير الإمدادات الطبية لعلاج الجرحى.

*المجر

أعلنت المجر تقديم مليون يورو (نحو 1.2 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى الذراع الخيرية للكنيسة المارونية في لبنان، لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

*فرنسا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس سترسل 6 أطنان مستلزمات طبية و55 رجل أمن وطاقم طبي يضم نحو 10 أطباء إلى بيروت.

كما أعلن ماكرون زيارة بيروت اليوم الخميس للقاء عدد من السياسيين، كأول رئيس دولة يزور لبنان بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت.

*روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال 5 طائرات للمساعدة في إزالة أنقاض انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى مستشفى متنقل وأطباء ورجال إنقاذ ومختبر للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

*إيطاليا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن روما ستقدم طائرتين عسكريتين تحملان 8 أطنان من المستلزمات الطبية وفريق من الخبراء.

*الولايات المتحدة

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، تعهد بلاده بتقديم مساعدات عاجلة. لم يحدد طبيعتها حتى الآن.

** هولندا

أعلنت السلطات الهولندية إرسال طاقم بحث وإنقاذ يضم 67 بينهم أطباء وممرضين ورجال إطفاء وضباط شرطة للمساعدة في إنقاذ الناجين.

*بولندا

قال مكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده سترسل مستلزمات طبية وطاقم إنقاذ يضم 39 من رجال الإطفال و4 كلاب لانتشال الجثث وإنقاذ الناجين في بيروت.

كما أطلق المركز البولندي للمساعدات "pcpm" حملة تبرع لمساعدة المتضررين في بيروت.

*اليونان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وصول طائرة مساعدات يونانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دون ذكر محتوياتها، فيما أشارت وسائل إعلام يونانية إلى أنها تضم فريقا من 12 فردا وكلب إنقاذ وعربتين مجهزتين لأغراض خاصة.

*قبرص الرومية

وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار بيروت، مروحيتان من قبرص الرومية على متنهما فريق إنقاذ يضم 10 أشخاص و8 كلاب.

وقال وزير الخارجية القبرصي الرومي نيكوس كريستودوليدس، إن بلاده "مستعدة لاستقبال المصابين لتلقي العلاج، وإرسال فرق طبية إذا اقتضى الأمر".

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*التشيك

قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماسك، تم إرسال فريق من 37 رجل إنقاذ، وكلاب بوليسية للمشاركة في عمليات البحث عن الناجين والمفقودين.

*الصين

أرسلت بكين طائرة محملة بالمساعدات الطبية، وهي عبارة عن هبة مقدمة من الحكومة الصينية.



*إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتقديم طهران طائرة تحمل 9 أطنان من الأغذية والمستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى مستشفى ميداني إلى بيروت، وذلك ضمن 4 طائرات مساعدات ستصل تباعا إلى بيروت.

*قطر

أرسلت قطر 4 طائرات تحمل مساعدات وإمدادات ومستلزمات طبية، إضافة إلى مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل يضم كل منهما 500 سرير.

كما أطلق الهلال الأحمر القطري، في بيان، مبادرة لتفعيل مركز إدارة الكوارث لوضع آلية التدخل وإرسال المساعدات العاجلة والضرورية.

*تونس

أعلنت الرئاسة التونسية إرسال طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية.

كما أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، باستقبال 100 جريح لبناني لعلاجهم في المستشفيات التونسية.

*الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، شحن مساعدات طبية ومواد غذائية للبنان على متن 4 طائرات، إضافة إلى باخرة تحمل مواد بناء للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.



*الأردن

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان يضم جميع الاختصاصات، والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

*العراق

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإرسال مستشفى ميداني، وكميات من النفط طوال فترة الأزمة.

*الكويت

أرسلت الكويت طائرة تحوي أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية، لمساعدة المستشفيات اللبنانية على إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن الانفجار.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حملة لمساعدة لبنان تحت عنوان "معك يا لبنان"، تتضمن جسرا جويا لنقل 5 سيارات إسعاف، و5 آلاف عبوة دم فارغة، إضافة إلى مواد ومعدات طبية.

*مصر

أعلن الرئيس المصري تجهيز طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات طبية.

فيما قالت سفارة القاهرة في بيروت، إنه تم وصول عدد من الأطقم المصرية الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة.

*الإمارات

أرسلت الإمارات طائرة محملة بـ30 طنا من المواد الإغاثية والمساعدات الطبية، وفق وسائل إعلام محلية.

*البحرين

تعهد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة. لم يحدد طبيعتها.

*السعودية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإرسال ساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. لم يحدد طبيعتها.

*الاتحاد الأوروبي

قال المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات المفوض يانيز لينارتشيتش: "ننسق حاليا عملية نشر طارئة لأكثر من 100 إطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والإنقاذ".

*منظمة الصحة العالمية

أعلنت المنظمة إرسال طائرة تحمل 20 طنا من الإمدادات الصحية إلى بيروت.

*البنك الدوليأعلن البنك الدولي، في بيان، استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان، واستخدام خبراته "لإجراء تقييم سريع للأضرار وللاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية أن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "موادا شديدة الانفجار".

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

ودعا دياب "الدول الصديقة" إلى مساعدة البلاد التي تعيش أصلا تحت وطأة أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، والتي فاقمتها جائحة كورونا.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.