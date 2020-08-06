غزة.. مُطالبة بحماية الأسرى الفلسطينيين من "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

طالب فلسطينيون في قطاع غزة، الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتشكيل لجنة طبية تابعة لها، للوقوف على الأوضاع الصحية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ولفرض إجراءات وقائية تمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في وقفة، نظّمتها مؤسسة "وزارة الأسرى" (تديرها حركة حماس)، بالتعاون مع حركة الأحرار الفلسطينية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعما للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتب على بعضها "كورونا..الاحتلال.. يقتل أسرانا"، "أسرانا بين فكيّ القيد وجائحة كورونا".

وقال بهاء المدهون، وكيل الوزارة، في كلمة له خلال الوقفة "نجدد مطالبتنا للمؤسسات الدولية، خاصة الصليب الأحمر، بتشكيل لجنة طبية خاصة، وإرسالها للسجون، لمتابعة الحالة الصحية للأسرى، وإجراءات الوقاية من كورونا".

وتابع "طالبنا مرارا وتكرارا بإرسال هذه اللجنة، كما ندعو إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى، والأطفال، الذين يعتبرون من الفئات التي من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى بنسبة أكبر من غيرهم".

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وحذّر المدهون من إمكانية "انتشار الفيروس داخل السجون الإسرائيلية، بعد إصابة 3 معتقلين، في ظل حالة الاستهتار واللامبالاة من قبل إدارة مصلحة السجون".

واستكمل قائلا "في ظل حالة الإهمال، المعطيات لدينا تفيد بأن هناك العديد من السجانين الذين أُصيبوا بالفيروس (...) وهم يتعاملون بشكل يومي مع الأسرى".

والخميس، ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا داخل السجون الإسرائيلية، إلى خمسة، بالإضافة إلى معتقليْن اثنين، تم الكشف عن إصابتهم بعد الإفراج عنهم.

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 مريض و41 سيدة.

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