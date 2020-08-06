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تشاووش أوغلو يعتزم لقاء نظيره المالطي في ليبيا

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أنقرة/ الخليج 365

يلتقي وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بنظيره المالطي إيفاريست بارتولو، في إطار زيارته المقررة إلى ليبيا، الخميس.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو وبارتولو سيجريان زيارة عمل إلى ليبيا، الخميس.

ولفت البيان إلى أنه من المنتظر أن يتناول الوزيران خلال الزيارة التطورات الأخيرة في بلديهما وليبيا.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
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