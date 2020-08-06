مقتل 5 من "حركة الشباب" في مواجهات جنوبي الصومال

مقديشو/ الخليج 365

قتل 5 عناصر من حركة الشباب الإرهابية وأصيب آخرون إثر مواجهات في بلدة بإقليم "شبيلى السفلى" جنوبي الصومال، بحسب مسؤول محلي.

وقال عبد الله معو رئيس بلدة "عيل جالي" بالإقليم إن مقاتلي الشباب شنوا هجوما ليلة الخميس على مركز عسكري حكومي أعقبه مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن فرقة "14 أكتور" من الجيش المتمركزة في البلدة تصدت للهجوم وقتلت 5 من مقاتلي الشباب فيما أصيب 10 آخرون خلال المواجهات.

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ولم يفصح المسؤول الصومالي عن خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية إثر المواجهات.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين جنوبي البلاد، حيث أعلن الجيش الصومالي صباح الأربعاء مقتل 17 من عناصر الشباب في هجوم شنوه على مركز عسكري في بلدة "دينوناي" بإقليم باي الجنوبي.

من جهتها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين اللذين استهدفا مركزين عسكريين، وأشارت إلى أنها ألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات الحكومية.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تشكلت مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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