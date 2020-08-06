من القناعة بالبطولات , إلى القناعة بالهبـوط !!

كل المشاكل من السهل حلها , إلا تلك المتأصلة في باطن العقل , من الصعب إخراجها و تنحيتها ومعالجتها .

ما يحدث للإتحاد اليوم من اقترابه الوشيك من الهبوط لم يكن وليد اللحظة , فهذا التحول بدأ تدريجياً من 2010 .

فمن بطل سابق إلى تشبث بوصافة خلف (الهلال) , إلى تدحرج للخامس والسادس , ثم إنتعاش (موضعي) في جسد التسعيني في موسمي 2016/17 أنهى معها الاتحاد مبارياته في الدوري وهو في المركز الثالث ثم الرابع , قبل أن تنتكس حالته مرة أخرى ويعاود السقوط للمركز التاسع ثم العاشر , و اليوم في المركز 13 وبينه وبين صاحب المركز 14 (المؤدي للهبوط) نقطة واحدة فقط !!

هذا التحول (الفني) داخل الملعب هو (الثمرة) التي أينعت من التحول (الإداري) خارج الملعب والتي اُسقيت بماء (الإهمال) من الجمهور و الإعلام , فتم التغاضي عن (المصلحة الكبرى) من أجل (المصالح الصغيرة) هنا وهناك , و انشغل الجميع بالحديث عن كيف (كانت) ثمارهم سابقاً حديث المشرق والمغرب , وكيف كان يتسابق لقطفها و أكلها القاصي والداني , ولم ينتبهوا إلى أن الماء قد (تعكر) , والثمرة التي نضجت اليوم هي ثمرة (فاسدة) لا تصلح للأكل ولا حتى (للتصوير) .

مجموع التحولات السابق ذكرها هو التحول (العقلي) لأذهان من تربعوا على مقاعد (الصف الأول) من محبي هذا النادي (حالياً) , والذين يمثلهم (الإعلام) و (الجمهور الحديث) و من اعتلى كرسي رئاسة عميد الأندية السعودية في السنوات الأخيرة .

فبعد أن (رضخ) (صناع القرار) (الكبار) في الاتحاد للأصوات المنادية بضرورة ابتعادهم عن الصف الأول لأنهم باتوا أشبه (بالمحنطين) و (المخربين) على حد زعمهم , حضر الجيل الحالي لملئ هذه المقاعد الأولى ظناً منهم أن (الشهرة) التي سيكتسبوها و (الأضواء) التي ستضيئ عالمهم ستسهل من نجاحهم (المضمون) على حد تفكيرهم الضحل , وستمكنهم من الاستمرار في تحقيق البطولات للإتحاد .

وعلى الرغم من أن ذلك كان (من الممكن) تحقيقه , إلا أنهم (تاهوا) بين الأمواج العاتية , وتاه الإتحاد معهم عن المنصات , و تحطمت جوانب كثيرة من السفينة العتيقة وهاهي اليوم تصارع الأمواج و الرياح والاعاصير هرباً من الغرق المحتوم , لأنه في ظرف 10 سنوات فقط , إستطاع (المحنكون الجدد) تغيير نبرة الصوت لدى المشجع الاتحادي , من (صهللة) بالحديث عن (البطولات) إلى (همس) بأنين بين بعضهم البعض بأن الهبوط قد اقترب وبأن الوقت قد حان لشراء (النظارة الشمسية) !!

أكتب هذا المقال وهناك (7) مباريات متبقية يحتاج الإتحاد إلى الفوز في (5) منها لتجنب الهبوط إن أخذنا في الاعتبار فوز المنافسين المباشرين للاتحاد (الفتح و الحزم) بمثل هذا العدد من المباريات مع وجود مباراتين تجمع الفرق الثلاثة ببعضها البعض (الفتح يستضيف الاتحاد) و (الحزم يستضيف الفتح بالرس) . Advertisements

الفوز و حفظ ماء وجه التسعيني الوقور مازال ممكناً , وهو بيد (اللاعبين) في المقام الأول , وعلى رأسهم (أبناء النادي) او من (تبقى منهم) و الذين وُلدوا وترعرعوا على إسم (الاتحاد) , ولم يعرفوا عنه إلا ان الشموخ والعزة والكبريـاء لان وضع (الثقة) في غيرهم الىن هو مضيعة للوقت , فمن لم يعرف كيفية (الإشراف) على الفريق في (البراح) لن يُنتظر منه الكثير في وقت (المحن) .

الهبوط ليس (مؤكداً) بعد , لكن (الاستسلام) الجماهيري للواقع رويداً رويداً هو ما سيؤكد هذا الهبوط والذي من الممكن جداً حدوثه هذا العام أو العام القادم إن إستمر الحال على ماهو عليه .

ولو أن الحديث مبكراً نوعاً ما عن (الهبوط) كحدث رسمي , إلا أنه (ثمة خير) قد يأتي من الهبوط إن حدث , فإن ظن البعض أن الحياة في الاتحاد ستنتهي إن هبط , فإني أؤكد له أنه إن (لم يهبط) الإتحاد , فاحتمالية استمرار (القناعة الحالية) (كبيرة) , لكن (الهبوط) إلى دوري (الظل) , سيبعد معه كثيرون ممكن (تملكوا) مقاعد الصف الأول بدون جدارة , وسيعيد (رجالات الاتحاد) إلى موقعهم (الطبيعي) , ليعود معهم الاتحاد إلى موقعه الطبيعي , وإلى ثقافة البطولات و (القناعة) بالـذهب ولا غير الذهـب .