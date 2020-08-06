خبر الموسم

في ظل ما تشهده السعودية مؤخراً من حراك ثقافي وفني ملموس ومُتجه نحو تحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 وفي بادرة لم تكن مستغربة جاء قبل أيام قليلة خبر موافقة المقام السامي الكريم على مقترح أميرنا الشاب الأمير محمد بن سلمان لتوجيه الجهات الحكومية باقتصار الاقتناء على الأعمال الوطنية سواء الفنية منها أو الحرفية في مقراتها.

خبر تلك البادرة الجميلة التي وصفه الإعلامي مفرح الشقيقي على أنه أحد أهم أخبار الموسم ؛ هو فعلاً كذلك، وذلك لما تحمله البادرة من تمكين للأعمال الوطنية التي تستحق أن يُحتفى بها، بل ويتم عرضها وتسجيلها بشكل رسمي بإسم من قاموا بتنفيذها.

وبما أن الفن هو الأيقونة التي تعتبرها الشعوب من أدوات الرقي وبوابات التواصل فيما بينها، فإنه لا يمكن تحقيق ذلك ما لم يكن له دور حقيقي في الداخل، وهذا الدور بالذات لا يمكن حصره على إنتاج الأعمال الفنية من قبل المُبدعين والمُبدعات من أبناء الوطن فحسب، بل لا بُد أن يمتد إلى مفهوم الاحتواء لهم ليتمكنوا من إظهار أجمل ما لديهم من إمكانيات.

نعم ؛ نملك العديد من الموهوبين والموهوبات الذين حقاً هم بحاجة للدعم وكذلك توفير الفرص المناسبة لهم لعرض ما لديهم من أعمال في نطاقات أوسع، حتى يتمكنوا من الانتشار محلياً ثم عالمياً، ويواصلوا بكل ثقة استعراض ما لديهم في المحافل والمناسبات الدولية.

وإن من الملامح الجميلة في تمكين المواهب ما شاهدته من جهود رائعة للجمعية السعودية للفنون التشكيلية – جسفت – من عرض للأعمال الفنية للعديد من الأسماء الموهوبة عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر ؛ إضافة إلى إطلاق المسابقات الفنية خصوصاً في فترة الحظر بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

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إن هذه الثقة الملكية يُجب أن يعتز بها معشر – المنتمين – لمجال الفنون التشكيلية والأعمال الحرفية وأن يبذلوا قصارى جهدهم للظهور بالصورة التي تليق بهذا الوطن الشامخ الذي أتاح لهم الفرصة وسعى لتمكينهم، والقادم سيكون أجمل بإذن الله …

الكاتبة : صالحة بنت زين الشيخي

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