مرفأ بيروت مثال على شلل الدولة

‏القلب يعتصر ألمًا وأسى على الدمار الذي غطى نصف العاصمة اللبنانية المفجوعة بيروت.. صدمة كبيرة تضاف الى خيبات وصدمات وأزمات الشعب اللبناني الذي شلت دولته أياٍد غريبة عن آمال وطموحات أهل البلد وصادرت قراره الوطني المستقل ووضعته تحت تصرف ولاية الفقيه الإيراني.. يقول محافظ بيروت أن جهازًا أمنيًا قام بواجبه بالتنبيه إلى خطر وجود هذه الكمية المهولة من نترات الأمونيا القابلة للاشتعال في الميناء إلا أن جهة ما وقفت بالضد !!! ثم يوضح مدير مرفأ بيروت أكثر بإن الشحنة التي ثم ضبطها أو جلبها الى الميناء يفترض ان لا تبق في مخازن المرفأ أكثر من ستة اسابيع لكنها للأسف استمرت في البقاء ستة سنوات تماما !!! وهنا وبعيدًا عن المعاناة الإنسانية والأثار الكارثية للتفجير يجب ان يطرح السؤال من هي الجهة التي أعاقت تنفيذ قواعد العمل وتعطيل قرار إخلاء الشحنة لستة اعوام!!! بلا شك إنها حزب الله اللبناني الذي يسيطر بصورة مطلقة ومعروفة على المرفأ والمطار وهو يقدم لنا دليل آخر على نموذج الفشل الذي تقدمه إيران في شل الدول التي تسيطر عليها فهي لا تهدف فقط لوقف التنمية وجيوش البطالة والعجز والتخلف فحسب إنما تهدف أيضًا إلى تدمير مقدرات البلدان وتخريب اقتصاداتها وتقزيم حكوماتها فلا يهم لإيران سوى استمرار الفشل والإخفاق وغياب منطق الدولة ولاحظ أيضًا ماذا يحدث في ساحات العراق واليمن وسوريا ولبنان هذا البلد الجميل المعروف بحيوية وإبداع أبنائه حيثما حلوا… لكن منذ سيطر حزب الشيطان وحسن الشر أبو عمامة على مفاصل الدولة اللبنانية وتحكموا في تشكيل الحكومات والبرلمان اللبناني ماذا يحدث ؟ هناك سلسلسة متصلة من الفشل والخراب في كل شيء لا كهرباء ولا ماء ولا خبز ولا مصارف ولا مدخرات و لا نظافة شوارع إضافة إلى القتل الجوال ودمار البلد.. بعيدًا عن الشق الإنساني في معاناة الشعب اللبناني الشقيق.. يجب فضح الطرف الذي أوصل لبنان البلد المزدهر الى الحضيض وحوله إلى أداة تنفيذ أجندة خامئني والحرس الثوري تحت قيادة عميل لولاية السفيه يختبيء تحت مجاري الصرف الصحي ويثير الفتن وينشر الخراب عبر خطب معلبة من الصراخ والتهريج غير عابيء بمستقبل أبناء بلده التى تطايرت أجسادهم أشلاء في البحر وحول سيدة العواصم بيروت إلى حقل تجارب للتفجير والدمار..

كتبته د.فوزية القحطاني